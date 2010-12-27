Петербуржцам рассказали, чем кормить зимой синиц

Кормить таких птиц можно семечками тыквы или подсолнуха.

В Петербурге 12 ноября стартовал сезон зимней подкормки птиц (синиц, соек, свиристелей, щеглов). Как рассказали в комитете по природопользованию, чтобы не замерзнуть, птицам нужно иметь много энергии.

Кормить таких птиц можно семечками тыквы или подсолнуха, сливочным маслом, несоленым салом, подсушенными корочками хлеба или специальным кормом для птиц. Давать жареные продукты или соленые орешки не советуется.

Ранее орнитолог рассказал Piter.TV, что птиц не нужно кормить хлебом, лучше обычными семечками.

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