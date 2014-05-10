Петербуржцам предложили выбрать название для фонтана у РНБ на Московском проспекте

Награждение авторов пройдёт 28 мая на площади перед библиотекой.

Петербуржцам предложили выбрать название для обновлённого фонтана у РНБ на Московском проспекте. Информация появилась в соцсетях губернатора Александра Беглова.

Из предложенных жителями города вариантов, комиссия отобрала пять: "Чаша знаний", "Литературный", "Фонтан памяти", "Любимый город", "Салют Победы". Принять участие в голосовании, которое продлится до 25 мая, сможет любой желающий. На данный момент более 50% голосов принадлежит названию "Чаша знаний".

Награждение авторов пройдёт 28 мая на площади перед библиотекой.

Также стало известно, что выставка "30 картин из жизни Петра Великого" на Марсовом поле будет работать круглосуточно.

Скриншот и фото: ВКонтакте / Александр Беглов