Петербуржцам предложили выбрать имена для трёх спасённых ладожских нерпят

Идею также поддержал губернатор города.

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы предложили жителям Петербурга и Ленобласти выбрать имена для трех спасенных ладожских нерпят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля.

С 2013 года специалисты Фонда при поддержке города и ГУП "Водоканал Петербурга" спасают детенышей краснокнижной балтийской нерпы, ладожской кольчатой нерпы и серых тюленей. После чего их снова выпускают в привычную для них природную среду.

По традиции каждому из детенышей специалисты дают имя. Имена для трех ладожских нерпят будут выбирать петербуржцы.

Ластоногих малышей предлагают назвать в честь рек и населенных пунктов близ Ладожского озера: имена для самочек – Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, для самцов – Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец. пресс-служба Смольного

Ранее Фонд друзей балтийской нерпы показал фото нерпенка Орешка.

Фото: gov.spb.ru