Петербуржцам предложили выбрать имена для трёх спасённых ладожских нерпят

Сотрудники Фонда друзей балтийской нерпы предложили жителям Петербурга и Ленобласти выбрать имена для трех спасенных ладожских нерпят. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного 20 июля.
С 2013 года специалисты Фонда при поддержке города и ГУП "Водоканал Петербурга" спасают детенышей краснокнижной балтийской нерпы, ладожской кольчатой нерпы и серых тюленей. После чего их снова выпускают в привычную для них природную среду.
По традиции каждому из детенышей специалисты дают имя. Имена для трех ладожских нерпят будут выбирать петербуржцы.
Ластоногих малышей предлагают назвать в честь рек и населенных пунктов близ Ладожского озера: имена для самочек – Ладушка, Тихая, Кошкина, Золотая, для самцов – Похья, Бурнев, Сторожевой, Коневец.
пресс-служба Смольного
Ранее Фонд друзей балтийской нерпы показал фото нерпенка Орешка.
Фото: gov.spb.ru
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