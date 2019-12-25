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Фонд друзей балтийской нерпы показал фото нерпенка Орешка
Сегодня, 15:10
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smirenny Добавить в Яндекс.Новости

Фонд друзей балтийской нерпы показал фото нерпенка Орешка

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Малыша привезли из Шлиссельбурга в мае.

В понедельник, 19 июля, в сообществе "Спасение тюленей" в соцсети "Вконтакте" появились первые фото нерпенка Орешка, которого назвали в честь шлиссельбургской крепости. 

Нерпенок попал в фонд 15 мая. 

По случаю своего фотографирования Орешек сделал себе на голове оригинальную причесочку, но потом чего то застеснялся и стал отворачиваться и делать кислые мордочки.

говорится в сообщении к фото

В комментариях горожане отметили, что прическа у малыша хорошая и сам он выглядит идеально.

Теги: петербург, спасение тюленей, фонд друзей балтийской непры
Категории: Картина дня, Новости СПб, Лента новостей,

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