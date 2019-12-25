Фонд друзей балтийской нерпы показал фото нерпенка Орешка

Малыша привезли из Шлиссельбурга в мае.

В понедельник, 19 июля, в сообществе "Спасение тюленей" в соцсети "Вконтакте" появились первые фото нерпенка Орешка, которого назвали в честь шлиссельбургской крепости.

Нерпенок попал в фонд 15 мая.

По случаю своего фотографирования Орешек сделал себе на голове оригинальную причесочку, но потом чего то застеснялся и стал отворачиваться и делать кислые мордочки. говорится в сообщении к фото

В комментариях горожане отметили, что прическа у малыша хорошая и сам он выглядит идеально.