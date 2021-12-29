Петербуржцам предлагают выбрать лучшие открытки для ветеранов

Голосование уже запущено и будет актуально до 20:00 25 января.

В Петербурге студенты Художественно-промышленной академии имени А.Л. Штиглица подготовили макеты поздравительных открыток для ветеранов. Как рассказала заместитель председателя комитета по печати и взаимодействию со СМИ Марина Мерцалова "Петербургскому дневнику", в этом году впервые для подготовки открыток был использован новый подход.

В прошлом году студенты академии сами разрабатывали макеты. В конкурсе приняли участие студенты трех кафедр. В конечном итоге жюри было представлено около 300 работ, из которых отобрали 13 макетов.

В этом же году петербуржцы могут выбрать лучший макет. Голосование уже запущено и будет актуально до 20:00 25 января. Также можно будет голосовать, позвонив по телефону 670-13-05. В течение нескольких недель будут подведены итоги голосования.

Ранее губернатор рассказал ветеранам о мероприятиях, посвященных 79-летию прорыва блокады.

Фото: ghpa.ru