Петербуржцам пообещали солнечную прохладу в четверг

Температура воздуха сегодня составит +8…+10 градусов.

В четверг, 15 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем скандинавского антициклона. Он уменьшит количество облаков и до минимума сведет вероятность осадков. При этом температурный фон окажется близким к своей климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе поднимутся до +8…+10 градусов, в Ленобласти до +7…+12. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.

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Фото: Piter.TV