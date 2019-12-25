Петербуржцам пообещали солнечную прохладу в четверг

В четверг, 15 апреля, синоптическая ситуация в Петербурге будет определяться гребнем скандинавского антициклона. Он уменьшит количество облаков и до минимума сведет вероятность осадков. При этом температурный фон окажется близким к своей климатической норме. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.
По прогнозу синоптика, столбики термометров сегодня в городе поднимутся до +8…+10 градусов, в Ленобласти до +7…+12. Ветер подует с северо-востока со скоростью 4-9 м/с, порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 772 мм рт. ст., что выше нормы.
Ранее мы писали, что в Петербурге состоялась первая сводная репетиция Парада Победы.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все