Петербуржцам покажут смену эпох. В городе празднуют день Фурштатской улицы

В последний раз этот праздник отмечали в 1987 году.

В пятницу, 8 ноября, в городе на Неве отпразднуют день Фурштатской улицы. Об этом Piter.TV сообщает пресс-служба "Объединения подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива".

Горожанам покажут как строился Петербург, пушкинскую пору, революционные и блокадные годы, а также наше время.

"В 15:00 на сцене по улице Фурштатской, 62 вы увидите настоящую трансформацию - смену эпох" —сказано в сообщении.

На празднике также выступят музыкальные коллективы и пройдет викторина по фильмам и о городе. Кроме того, на Фурштатской будут работать мастер-классы.

Известно, что в последний раз этот праздник отмечали в 1987 году, тогда он назывался "Днем улицы Петра Лаврова". Напомним, что с 1923 по 1991 годы Фурштатская именовалась улицей Петра Лаврова в память о русском социологе, философе, публицисте и революционере. Территория, по которой она проходит - это один из самых первых регулярно застроенных районов Петербурга.

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Фото:пресс-служба "Объединения подростково-молодежных клубов Центрального района "Перспектива".