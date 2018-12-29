Напомним, что работы были довольно сложными, и на восстановление утраченного понадобился целый год.

В среду, 23 января, петербуржцам показали часть Исаакиевского собора после реставрации. Об этом сообщает "Петербургский дневник".

Напомним, что работы были довольно сложными, и на восстановление утраченного понадобился целый год.

Все реставрационные работы сделаны очень профессионально. Они проведены с большой любовью и особым трепетом, который сейчас редко встречается. Без вас не было бы этого замечательного события отмеиил директор Исаакиевского собора Юрий Мудров

За год реставраторы укрепили трансепт, очистили мрамор, заделали трещины в облицовке и восстановили художественную роспись. Кроме того, специалистам удалось восстановить скульптуру голубя, который находился на вершине собора.

Отметим, что реставрация продолжится. Эксперты займутся мраморными сводами колодца, а также такими монументальными произведениями , как "Воскрешение Лазаря", "Иисус Христос спасает утопающего Петра" и другими.

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