Петербуржцам расскажут о волшебном закулисье Мариинского театра

5 и 13 апреля в городе пройдет презентация книги детской писательницы.

В Петербурге 5 и 13 апреля пройдет презентация книги "Волшебное закулисье Мариинского театра". Автором произведения является писательница Ирада Вовненко, знакомая горожанам по роману "Любовь и другие диссонансы", созданному совместно с польским прозаиком Янушем Лионом Вишневским.

По сюжету мальчик Петя и его одноклассница Таня перенесутся в один из главных музыкальных театров мира и узнают, почему он называется Мариинским, и чем отличается от театров драматических. Кроме того, детям расскажут о том, кто придумал пачку, чем отличаются арабеск, батман и фуэте и многое другое.

С книгой "Волшебное закулисье Мариинского театра" и ее автором можно будет познакомиться 5 апреля в 19:00 в "Доме книги" на Невском проспекте, 28А. Вторая презентация состоится 13 апреля в 15:20 в "Буквоеде" города Колпино (Пролетарская улица, 36). Вход свободный.

Ранее мы писали, что в Петербурге появится новое общественное пространство "Оранжерея".

Фото: polyandria.ru, pixabay.com