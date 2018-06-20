В Петербурге появится новое общественное пространство "Оранжерея"

Общественное пространство появится у Таврического сада на углу Потемкинской и Шпалерной улиц.

В Петербурге у Таврического сада на углу Потемкинской и Шпалерной улиц появится новое общественное пространство "Оранжерея".

Проект будет реализован в форме государственно-частного партнерства. Планируется, что в дальнейшем "Оранжерея" перейдет в собственность города. Поучаствовать в проекте вызвались компания "Газпром" и Ginza Project. Сумма инвестиций пока неизвестна.

Пространство площадью 2,6 га планируется озеленить, заполнить фуд-кортом и интерактивным пространством для детей. Отметим, что действующей Пальмовой оранжереи Таврического сада проект не коснется.

Концепцию проекта презентуют на Петербургском международном экономическом форуме – 2019 в начале июня.

Фото: ВКонтакте/Завтра в Питере | Санкт-Петербург