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Петербуржцам назвали изменения в выдаче кредитов в 2024 году
Сегодня, 20:01
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Петербуржцам назвали изменения в выдаче кредитов в 2024 году

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Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам продлили с 14 до 30 дней.

В эфире телеканала "Санкт-Петербург" юрист Сергей Пирогов рассказал, как изменились правила выдачи кредитов с января 2024 года. 

По словам специалиста, дополнительные услуги теперь будут учитывать в полной стоимости кредита (ПСК), которая должна указываться на лицевой стороне кредитного договора.

Если раньше стоимость этих услуг не включалась в расчет ПСК, то сейчас – должно включаться, и заемщик должен видеть реальную цену кредита.

Сергей Пирогов, юрист

Срок отказа от дополнительных услуг по кредитам продлили с 14 до 30 дней. В частности, к ним относятся страхование, или, если говорить о кредитах на авто, – помощь на дорогах. 

Для отказа от дополнительных услуг необходимо написать заявление в свободной форме. Документ нужно подать лично или через почту в ту организацию, с которой заключался договор.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге проведена пилотная сделка по оформлению IT-ипотеки онлайн.

Фото: Piter.TV

Теги: выдача кредитов, юрист
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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