Петербуржцам напомнили о законодательстве в отношении отпусков

Организации в России начали подготовку графиков отпусков на следующий год. По мнению экспертов, наиболее благоприятными месяцами для отпуска являются июль и октябрь 2024 года.

Согласно трудовому законодательству, работники имеют право на 28 календарных отпускных дней в год. Однако для государственных служащих и сотрудников органов внутренних дел предусмотрены дополнительные дни отпуска в зависимости от стажа работы. Об этом пишет "Телеканал Санкт-Петербург".

Отпускные дни предоставляются работодателем, и как правило, график отпусков составляется на предприятии до 15 декабря текущего года.

При выборе месяца для отпуска рекомендуется учитывать количество рабочих дней, наличие праздничных дней и возможные изменения в заработной плате. В месяцы с наибольшим количеством рабочих дней средняя заработная плата обычно выше, а в месяцы с праздниками она остается неизменной, но при этом можно присоединить праздничные дни к отпуску и продлить отдых.

Также стоит учитывать возможное повышение заработной платы или получение квартальной премии в выбранном месяце - в этом случае средняя зарплата и, соответственно, размер отпускных будут выше.

Ранее сообщалось, что Петербург стал одним из самых востребованных регионов РФ для осеннего отпуска.

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