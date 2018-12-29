Петербуржцы смогут нанять человека, который будет чистить перед ними дорожки

Из-за сильного снегопада количество подобных предложений только увеличивается.

Петербург заметает снегом и находчивые горожане нашли способ, как на этом можно заработать. На сайтах объявлений появилась услуга - "сопровождение лопатой". Об этом сообщает "Петербургский Дневник".

За то, что за вами будут ходить с лопатой весь 8-часовой рабочий день, нужно будет заплатить всего лишь 162,5 рубля в час.

Мы будем убирать снег за идущим человеком хоть спереди, хоть сзади в течение рабочего дня. У меня есть бригада, они выполняют все поручения, которые я им даю. При этом за личное сопровождение с лопатой мы не завышаем цены. Восьмичасовой рабочий день обойдется вам в 1300 рублей. Иван, человек, разместивший объявление на сайте

Есть еще и петербуржец Алексей, который предлагает расчистить сугробы, двор, убрать наледь и все это за 1200 рублей за 8 часов. Люди готовы работать и днем, и ночью.

Дмитрий же готов к борьбе о снежной напастью, которая атаковала ваш автомобиль. У него разработан прайс-лист. Очистка машины и парковочного места обойдется примерно в 1000 рублей, а вот завести (прикурить) автомобиль - уже стоит 1500 рублей.

Остается только открытым вопрос: куда потом увозят весь снег? Ведь на снегоплавильные пункты частным лицам проход закрыт.

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