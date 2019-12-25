Петербуржца задержали по делу о насилии над полицейским

Перед этим в его квартире прошел обыск, адвоката к нему не пускают.

Петербуржца Илью задержали после обыска по делу о применении насилия к полицейскому. Вечером мужчина оказался в здании ГСУ СК по Петербургу на Московском проспекте, 81. Адвоката к нему не пустили. Об этом в Telegram сообщил "ОВД-Инфо".

Дело возбудили по мотивам протестных акций в поддержку Навального. При этом защитник не может сказать по какому конкретно факту дело было возбуждено. Он не может узнать эти данные без непосредственного доступа в СК.

Уже сегодня фигуранту изберут меру пресечения. Предположительно, заседание пройдет в Октябрьском районном суде. Следователь Алексей Васильев сказал девушке задержанного, что он придет за адвокатом, когда закончатся следственные действия.

В начале февраля петербургский суд назначил обязательные работы участнику несогласованных акций.

Фото: Piter.tv