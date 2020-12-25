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Петербургский суд назначил обязательные работы участнику несогласованных акций
Сегодня, 22:46
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smirenny

Петербургский суд назначил обязательные работы участнику несогласованных акций

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Мужчине назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ

В среду, 3 февраля, Колпинский районный суд Петербурга впервые назначил обязательные исправительные работы участнику несанкционированной акции, которая прошла 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов. 

Суд признал виновным Максима Горюнова в  организации массового одновременного пребывания или перемещения граждан (ст. 20.2.2 КоАП) и назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ. Петербуржец не признал вину и заявил, что действительно находился на Пионерской площади, однако участником акции не был. 

По данным "ОВД-Инфо", суды арестовали 195 человек и выписали 353 штрафа. На акции 31 января задержали 1336 человек.

Ранее мы писали, что петербурженка в шубе и с двумя собаками на митинге стала звездой соцсетей.

Фото: Piter.TV

Теги: колпинский районный суд, обязательные работы
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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