Петербургский суд назначил обязательные работы участнику несогласованных акций

Мужчине назначили наказание в виде 50 часов обязательных работ

В среду, 3 февраля, Колпинский районный суд Петербурга впервые назначил обязательные исправительные работы участнику несанкционированной акции, которая прошла 31 января. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов.

Суд признал виновным Максима Горюнова в организации массового одновременного пребывания или перемещения граждан (ст. 20.2.2 КоАП) и назначил ему наказание в виде 50 часов обязательных работ. Петербуржец не признал вину и заявил, что действительно находился на Пионерской площади, однако участником акции не был.

По данным "ОВД-Инфо", суды арестовали 195 человек и выписали 353 штрафа. На акции 31 января задержали 1336 человек.

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Фото: Piter.TV