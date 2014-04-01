Петербуржца условно осудили за участие в митинге 31 января

Обвиняемый признал вину.

В среду, 31 марта, Октябрьский районный суд осудил петербуржца Кирилла Богданова за участие в несанкционированной акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального и нападение на сотрудника полиции, сообщили в объединенной пресс-службе судов.

Суд выяснил, что Богданов во время согласованной акции 31 января на Сенной площади два раза ударил в туловище командира из отдельного батальона патрульно-постовой службы полиции, а затем напал на другого командира из ППСП. Своими действиями мужчина причинил "физическую боль и моральный вред".

Вину Богданов признал, ему назначили наказание в виде лишение свободы на 1,5 года условно с испытательным сроком в два года.

Ранее мы писали, что участник январской акции протеста в Петербурге получил год колонии-поселения.

Фото: Piter.TV