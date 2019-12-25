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Петербуржца отправят в колонию за нож у горла матери и похищенные деньги
Сегодня, 10:39
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himif

Петербуржца отправят в колонию за нож у горла матери и похищенные деньги

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Так мужчина отреагировал после отказа матери поделиться деньгами.

Петербуржца Сергея Станкевича отправят на три года в колонию за разбой. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры, поддержавшей государственное обвинение.

Суд установил, что ночью 2 декабря 2019 года мужчина напал на свою мать, требуя деньги. Это произошло в их квартире на Тверской улице в Колпино. Мать ответила сыну отказом, и тот схватился за нож: мужчина угрожал убийством, держа лезвие у горла женщины. Потом злоумышленник похитил у матери пять тысяч рублей.

Ранее мы писали, что в Ленобласти мужчина обвинил соседа в жестоком обращении с животными.

Фото: pixabay

Теги: колония, разбой, угроза
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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