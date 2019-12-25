Петербургского водителя самосвала осудят за дачу взятки полицейскому

Инцидент произошел еще в октябре 2019 года.

В Колпинском районе Петербурга будут судить 39-летнего водителя самосвала, который подозревается в даче взятки полицейскому. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры.

Инцидент произошел еще в октябре 2019 года. Водитель сбросил строительный мусор в неположенном для этого месте. Когда его доставили в полицию, он положил 30 тысяч рублей в книгу КоАП РФ, которая лежала на столе. Полицейский отказался от взятки.

Дело рассмотрят в Колпинском районном суде.

Бывший чиновник Невского района Смирнов подозревается в получении крупной взятки.

Фото: Piter.TV