Петербуржца осудили за участие в террористическом сообществе

Никиту Семенова осудили на восемь лет.

В четверг, 14 января, второй Западный окружной военный суд приговорил к восьми годам лишения свободы Никиту Семенова, сообщил ТАСС адвокат осужденного Леонид Крикун.

Петербуржца задержали конце 2019 года за подготовку терактов в Северной столице. Юрист отметил, что Семенов попросил не обжаловать приговор. Мужчину признали виновным по статье 205.5 УК РФ ("Участие в деятельности террористической организации"). Отмечается, что по делу проходил второй фигурант, однако дело в отношении него выделили в отдельное производство.

Напомним, что в конце декабря 2019 года были задержаны два гражданина России, которые, по информации американских партнеров, намеревались совершить террористические акты в период новогодних праздников в Петербурге.

Ранее мы писали, что задержанного ФСБ террориста посадили за подготовку взрыва на железной дороге.

Фото: Piter.TV