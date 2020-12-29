Задержанного ФСБ террориста посадили за подготовку взрыва на железной дороге. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции Татарстана. Фигурант расследования получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Напомним, что в июле 2019 года силовое ведомство задержало двух подозреваемых в подготовке взрыва на железнодорожном полотне. Преступники имели отношение к запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство". У мужчин оперативники изъяли компоненты для создания взрывных самодельных устройств и взрывчатые вещества. Известно, что банда планировала подорвать дорогу в Тукаевском районе. Террористы изучили место запланированной диверсии. Они также доставили бомбу к месту теракта. Совершить преступление мужчинам не удалось благодаря действиям ФСБ.
Первого задержанного осудили в ноябре 2020 года. Преступником стал уроженец Нижнекамска. Он получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.
Депутат Вишневский обратился в ФСБ по вопросу "кураторов" в РАН.
Фото:Piter.tv
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все