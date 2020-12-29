Террорист получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Задержанного ФСБ террориста посадили за подготовку взрыва на железной дороге. Об этом рассказали журналисты ТАСС со ссылкой на решение судебной инстанции Татарстана. Фигурант расследования получил 17 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Напомним, что в июле 2019 года силовое ведомство задержало двух подозреваемых в подготовке взрыва на железнодорожном полотне. Преступники имели отношение к запрещенной на территории РФ террористической организации "Исламское государство". У мужчин оперативники изъяли компоненты для создания взрывных самодельных устройств и взрывчатые вещества. Известно, что банда планировала подорвать дорогу в Тукаевском районе. Террористы изучили место запланированной диверсии. Они также доставили бомбу к месту теракта. Совершить преступление мужчинам не удалось благодаря действиям ФСБ.

Первого задержанного осудили в ноябре 2020 года. Преступником стал уроженец Нижнекамска. Он получил 14 лет лишения свободы в колонии строгого режима.

Депутат Вишневский обратился в ФСБ по вопросу "кураторов" в РАН.

Фото:Piter.tv