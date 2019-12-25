Подозреваемый из города Славянск-на-Кубани задержан оперативниками.

На железнодорожном мосту на юге России нашли бомбу. Об этом сообщили журналисты "Интерфакса". По данным информационного агентства, правоохранители обнаружили предмет, напоминающий самодельное взрывное устройство около станции Староминская в Краснодарском крае. Объект находился около опоры переправы.

Представители Telegram-канала Baza уточнили, что заложенную бомбу случайно заметил один из местных рабочих. По его словам, конструкция бомбы представляла из себя баллон для горелки, две бутылки и провода. Временно передвижение железнодорожных составов по участку дороги приостановлено, но спустя три часа составы продолжили маршрут.

На месте инцидента находятся силовики, служебная собака. Животное дало понять, что перед представителями ведомства действительно находится бомба. Сотрудники ФСБ обезопасили предмет. В баллоне было обнаружено дизельное топливо и бензин.

Установлена личность подозреваемого. Им оказался местный житель их города Славянск-на-Кубани. Мужчина задержан.

Напомним, что ранее ФСБ пресекла хищение бюджетных средств в РАНХиГС.

Фото: ТГ/BAZA