Малознакомый приятель избил и ограбил петербуржца во время застолья

Мужчина попал в больницу с черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга.

В Невском районе Петербурга разыскивают мужчину, который избил и ограбил петербуржца в его собственной квартире. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент случился вечером 9 апреля. По словам 29-летнего пострадавшего, во время распития спиртных напитков малознакомый гость пришел в ярость и набросился на него с ножом. Угрожая расправой, мужчина украл 13 тысяч и сбежал из квартиры.

Потерпевшего увезли в больницу. Врачи диагностировали у него закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга и ушибленную рану правой брови. После оказания медицинской помощи молодого человека отпустили домой на амбулаторное лечение.

Подозреваемого в преступлении ищут. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Разбой"

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Фото: Piter.TV