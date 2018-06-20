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Петербуржца избили в коммунальной квартире из-за ревности
Сегодня, 9:27
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nastya960

Петербуржца избили в коммунальной квартире из-за ревности

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Также у него забрали мобильный телефон его девушки.

На выходных в отделение полиции Петербурга с заявлением об избиение и краже обратился местный житель. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

Потерпевший рассказал, что 30 марта в его комнату в коммунальной квартире вломились двое малознакомых мужчин. Они избили его и забрали мобильный телефон его девушки.

Мужчина уверен, что поводом для нападения стала ревность. Сам пострадавший теперь находится в Мариинской больнице. Полиция разыскивает нападавших.

Ранее на Piter.TV: Банда несовершеннолетних избила и ограбила петербуржца на улице Белы Куна.
​​​​​​​Фото: Piter.TV

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Теги: избили, коммунальная квартира, ограбили
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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