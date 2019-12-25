В Петербурге арестовали обвиняемого в убийстве блокадницы

В Петербурге арестовали 30-летнего мужчину, которого подозревают в убийстве жительницы блокадного Ленинграда. Об этом сообщила пресс-служба СК РФ.
По версии следствия, преступление произошло в ночь на 6 октября в одной из квартир дома на улице Ушинского. Мужчина поссорился с 83-летней соседкой. Во время конфликта он задушил пожилую женщину, а тело спрятал в шкаф. После содеянного злоумышленник скрылся с места преступления.
Задержанный полностью признал свою вину. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу. Расследование продолжается.
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Фото: sledcom.ru
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