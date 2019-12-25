Петербургу выделили один миллиард рублей на строительство Широтной магистрали

Строительство начнется в следующем году.

Правительство РФ выделило 1 млрд рублей на подготовку и строительство первого этапа Широтной магистрали скоростного движения. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Первый этап будет проходить от транспортной развязки ЗСД с Витебским проспектом. Губернатор Александр Беглов заявил о начале реализации проекта.

Трасса протяженностью 27 км будет пересекать Неву рядом с железнодорожным мостом и КАД севернее Кудрово с выходом в Ленобласти на трассу "Кола". В ее составе 11 развязок. Магистраль будет платной.

Проект финансируется за счет федерального, городского бюджетов, а также инвестиций. Строительство начнется в 2021-м году.

Ранее стало известно о том, что движение по ШМСД могут запустить в 2026-2028 годах.

Фото: дирекция по развитию транспортной системы Петербурга и ЛО