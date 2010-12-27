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В среду петербуржцам пообещали погоду в "рамках климата"
Сегодня, 10:51
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Alena_Zinovieva

В среду петербуржцам пообещали погоду в "рамках климата"

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Температура воздуха прогреется до плюс 21-23 градусов.

В среду, 14 августа, температурный фон в Петербурге будет укладываться в рамки климата. Об этом заявил ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус в Facebook.

На погоду в городе сегодня повлияет периферия циклона. Температура воздуха 14 августа прогреется до плюс 21-23 градусов. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью от 4 до 9 м/с. Атмосферное давление в течение дня будет мало меняться и установиться на отметке в 756 мм рт столба.

Теплая погода продержится в городе на Неве всю неделю. Согласно прогнозам центра "Фобос", в выходные в Северную столицу придет жара. В субботу и воскресенье. 17 и 18 августа, воздух прогреется до 26-27 градусов.

Ранее в Гидрометцентре сообщили о возвращении лета в центральную часть России.

Фото: pixabay.com

Теги: михаил леус, погода спб, прогноз погоды
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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