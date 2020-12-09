Петербургу предложили площадки для выгула собак

Нормы, определяющие выгул собак, не действуют с 2014 года, после того как Министерство регионального развития было упразднено.

В среду, 21 апреля, председатель Совета муниципальных образований Петербурга Всеволод Беликов в разговоре с "Петербургским дневником" сообщил, что местное самоуправление в городе не отказывается от идеи заниматься площадками для выгула.

По словам Беликова, чиновники настаивают, чтобы совету передали полномочия по обустройству площадок для выгула животных.

Это несложно сделать. И это касается сотен тысяч петербуржцев, имеющих питомцев, и миллионов, которые сталкиваются с "весенними подснежниками". Всеволод Беликов

Беликов отметил, что организовать площадки можно по-европейски. Есть несколько идей: можно установить свободную трактовку территории, где площадка для выгула может быть и пять на пять метров. Такое есть, например, в Хельсинки, в Страсбурге, где в исторической части встречаются площадки для собак метр на метр величиной.

Ранее мы писали, что Петербург направит бюджетные кредиты на развитие общественного транспорта и социальной инфраструктуры.

Фото: Piter.TV