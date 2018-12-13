На эти нужды придется отыскать 309 млрд рублей.

К 2024 году Петербургу потребуется более 300 новых школ, детских садов и поликлиник. Об этом заявил глава города в Мариинском дворце.

В 2018 году в Северной столице ввели в эксплуатацию порядка 4 млн квадратных метро жилья. Сейчас выданы разрешения на строительство еще 19,5 млн квадратных метров. Для комфортной жизни петербуржцев к 2024 году в городе должно появиться как минимум 169 детсадов, 84 школы и 54 объекта здравоохранения. В общей сложности получается 307 социальных объектов.

По расчетам Смольного, чтобы ликвидировать этот дефицит, придется отыскать 309 млрд рублей. В настоящий момент власти города ведут плотную работу с инвесторами.

Ранее мы писали, что к 2032 году в Петербурге появятся 29 новых станций метро.

Фото: Piter.TV