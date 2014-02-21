Петербургу потребуется 270 млрд рублей на замену теплосетей

Более 3,6 тыс. км петербургских теплосетей в однотрубном исчислении эксплуатировалось более 25 лет. Это составляет 37,4% от их общей протяженности.

В Петербурге полный ремонт теплокоммуникаций оценивается в 272,6 млрд рублей. Почти 85% от этой суммы — потребности ГУП "ТЭК СПб" и АО "Теплосеть Санкт–Петербурга". Такие данные приводят специалисты комитета по энергетике и инженерному обеспечению(КЭИО).

По данным "Делового Петербурга", ГУП "ТЭК СПб" нуждается в 110,3 млрд рублей, а АО "Теплосеть Санкт–Петербурга" — 115,8 млрд рублей. Отмечается, что на балансе "ТЭК" находится больше всего изношенной инфраструктуры — 1,5 тыс. километров. "Теплосети" принадлежит 1,1 тыс. километров сетей с вышедшим сроком эксплуатации. Кроме этого, городу необходимо 197,7 млрд рублей для строительства и модернизации тепловых источников.

Согласно данным КЭИО, более 3,6 тыс. км петербургских теплосетей в однотрубном исчислении эксплуатировалось более 25 лет. Это составляет 37,4% от их общей протяженности.

Ранее мы сообщали, что в Красносельском районе пройдут испытания теплосетей. Вода в трубах не превысит +40 градусов.

Фото: Piter.tv

