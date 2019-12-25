Петербургскую санавиацию задействовали в помощи пострадавшим при сходе поезда в Коми

Кроме того, в интинский аэропорт прибыли воздушные суда из ближайших регионов.

Для оказания помощи пострадавшим в результате схода пассажирского поезда с рельсов в Республике Коми была привлечена петербургская санавиация, пишет "Известия".

Заместитель генерального директора по оперативному управлению АО "Национальная служба санитарной авиации" (НССА) Павел Ерошкин поделился подробностями спасательной операции. По его словам, вечером 26 июня на пульт диспетчера НССА поступил звонок из Территориального центра медицины катастроф Коми. Несмотря на сложные метеоусловия, воздушное судно НССА через 45 минут вылетело по маршруту Ухта — Инта с целью доставки 11 медицинских работников, докторов, для оказания скорой медицинской помощи.

Спустя 2 часа 15 минут, в 21:10 по мск, воздушное судно совершило посадку в аэропорту Инты, уточнил он. После оказания помощи пострадавшим всех медиков доставили обратно в Ухту. Кроме того, в интинский аэропорт прибыли воздушные суда из ближайших регионов.

Фото: ВКонтакте / Национальная Служба Санитарной Авиации (носит иллюстративный характер)