Набережную Обводного канала украсила работа французского стрит-арт художника ОХ

Рисунок выполнен в фирменном стиле автора с использованием плакатной графики.

Утром 17 января жители Петербурга заметили необычный рисунок возле перекрестка набережной Обводного канала и Боровой улицы. Там появился билборд с работой известного французского стрит-арт художника ОХ. Об этом сообщает пресс-служба городского музея уличного искусства.

По словам экспертов, эта работа выполнена в фирменном стиле автора с использованием плакатной графики. Сотрудники музея посоветовала горожанам и дальше обращать внимание на городские рекламные щиты, возможно, и на них появится необычный рисунок художника.

Известно, что ОХ прибыл в Петербург неделю назад для того, чтобы принять участие в лекции во Французском институте.

Ранее мы писали, что у бара на улице Чехова появилась репродукция картины Пикассо.

Фото: Facebook.com / StreetArtMuseum