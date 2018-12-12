Петербургский полицейский брал взятки с уличных торговцев

В общей сумме, с июня по декабрь 2018 года он получил 40 тысяч рублей.

Правоохранители Фрунзенского района Петербурга возбудила уголовное дело в отношении сотрудника полиции. Он подозревается в получении взяток от незаконных предпринимателей. Об этом сообщает пресс-служба УГ МВД РФ по Петербургу и Ленинградской области.



По данным следствия, полицейский с июня по декабрь 2018 года несколько раз брал взятки от торговцев, которые продают свой товар на улице с лотка. В общей сложности, сотрудник полиции получил 40 тысяч рублей.

На данный момент решается вопрос об избрании меры пресечения.

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Фото: Piter.tv

