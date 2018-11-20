Петербургского учителя обвиняют в избиении первоклассницы

На время служебного расследования учительницу группы продленного дня отстранили от учебы.

В Приморском районе Санкт-Петербурга продолжается расследование дела о возможном рукоприкладстве школьного педагога. По предварительным данным, первоклассницу ударила по голове учитель продленки. Об этом сообщили в аппарате уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге Светланы Агапитовой.

Как рассказывают в школе, в четверг 31 января мама забрала 8-летнюю девочку после занятий. В тот день от нее никаких жалоб не поступало, однако, в пятницу мать ребенка сообщила о том, что у ее дочки синяк на лбу. Женщина рассказала, что первоклассницу ударила по голове учительница группы продленного дня. Ребенка доставили в травмпункт, где врачи зафиксировали ушиб мягких тканей.

Педагога продлёнки, которая отрицает свою вину, временно отстранили от занятий на время служебного расследования. Есть версия, что девочка могла получить удар по голове мячом, поскольку во время продлёнки в тот день дети играли в подвижные игры. Аппарат уполномоченного по правам ребёнка в Петербурге

Одноклассников девочки опросят на следующей неделе, по окончании каникул. В школе добавили, что мама ребенка уже раньше высказывала недовольство в отношении педагога.

Фото: Piter.TV