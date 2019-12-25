Петербургского хирурга отправят на год в колонию за 12 неправильных операций

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хирурга Андрея Пахомова, признанного виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.
По данным суда, Пахомов был генеральным директором ООО "Клиника современных хирургических технологий". В октябре 2016 года он заключил договор с пациентом об оказании платных услуг. Пахомов в качестве хирурга провел 12 хирургических вмешательств. Он выполнял лазерное облучение мягких тканей с введением иглы со световодом в околопозвоночную область.
Врач допустил ряд дефектов при оказании медицинских услуг, которые привели к серьезному осложнению. У пациента возник пневмоторакс, который создает угрозу для жизни человека и является тяжким вредом здоровью.
Хирург Пахомов проведет в колонии общего режима 1 год.
Онколог рассказал, как подготовиться ко второй волне коронавируса в России.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все