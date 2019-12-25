Петербургского хирурга отправят на год в колонию за 12 неправильных операций

Врач допустил ряд дефектов при оказании медицинских услуг, которые привели к серьезному осложнению у пациента.

Петроградский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении хирурга Андрея Пахомова, признанного виновным в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

По данным суда, Пахомов был генеральным директором ООО "Клиника современных хирургических технологий". В октябре 2016 года он заключил договор с пациентом об оказании платных услуг. Пахомов в качестве хирурга провел 12 хирургических вмешательств. Он выполнял лазерное облучение мягких тканей с введением иглы со световодом в околопозвоночную область.

Врач допустил ряд дефектов при оказании медицинских услуг, которые привели к серьезному осложнению. У пациента возник пневмоторакс, который создает угрозу для жизни человека и является тяжким вредом здоровью.

Хирург Пахомов проведет в колонии общего режима 1 год.

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Фото: Piter.TV