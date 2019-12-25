Петербургского автоблогера задержали через несколько часов после выхода на свободу

Макарова остановил наряд полиции на дороге и повез на медосвидетельствование.

В воскресенье, 8 августа, автоблогера Артем Макарова вновь задержали. Об этом он сообщил на своей странице в Instagram.

Макарова остановил наряд полиции на дороге и повез на медосвидетельствование. Причина остановки пока неизвестна.

Пару часов назад молодой человек оповестил в Instagram-сторис, что был отпущен на свободу. Днем ранее его задержали и отправили в изолятор до суда из-за отказа снять тонировку с автомобиля Mercedes. Отметим, что автомобиль стоит на балансе компании его отца "Питеройл".

Напомним, молодой человек ведет автоблог о люксовых автомобилях. Последняя публикация была об обещании суперконтента, после чего его задержали.

Ранее квартиру блогера Юрия Хованского за 45 млн рублей выставили на продажу.

Фото: Instagram / artem.6.3