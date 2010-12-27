Петербургского Омоновца оштрафовали на 50 тысяч рублей за незаконную инкассацию

Известно, что подчиненные Дмитрия Хистяева занимались незаконной работой около года и совершили более 20 перевозок денежных средств.

В пятницу, 26 октября, Смольнинский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Дмитрия Хистяева, который признан виновным в незаконной инкассации денежных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов.

Известно, что обвиняемый дал согласие на незаконную перевозку средств в компании "Центр долевого строительства". Так, подчиненные командира ОМОНа занимались этой работой около года. На их счету не менее 22 перевозок.

Напомним, зимой далекого 2015 года на полицейских, которые нелегально развозили деньги было совершено разбойное нападение. Так, во время перестрелки подполковник Анатолий Яблоков погиб, а прапорщик Станислав Барканов ранен. Преступникам удалось выкрасть 24 мллиона рублей.

Летом прошлого года петербургский суд начал ести дело в отношении предполагаемых налетчиков. Свою вину никто из подозреваемых не признает.

В результате умышленного злоупотребления Хистяевым своими должностными полномочиями, вопреки интересам службы, из личной заинтересованности, была дезорганизована деятельность ОМОН, в связи с отвлечением сил и средств подразделения не по назначению отметили в ведомстве

При вынесении приговра в отношении Хистяева учитывались его награды "За спасение погибавших", а также "за активное участие в спасении пострадавших пассажиров при крушении поезда "Невский экспресс" в ноябре 2009 года".

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 50 000 рублей.

Напомним, при поступлении дела в Красногвардейский районный суд г. Санкт-Петербурга, затем по подсудности в Смольнинский районный суд г. Санкт-Петербурга, Хистяеву вменялась ч.3 ст.285 УК РФ, которая была судом переквалифицирована.

Хистяев в суде вину признал.

Ранее мы сообщали о том, что ФСБ задержало готовивших теракты в Москве террористов ИГ

Фото:Pixabay