Дома у мужчины нашли три сигнальных пистолета переделанных для стрельбы боевыми патронами, несколько десятков патронов различного калибра и револьвер.

Петербургского 75-летнего пенсионера задержали за оборот боеприпасов. Об этом сообщили в ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Как оказалось, "взяли" 6 марта на Планерной улице, около здания почты. В посылке у мужчины нашли 50 патронов и 4 единицы огнестрельного оружия, а также закамуфлированные под авторучки. В операции участвовали сотрудники ведомства, районные полицейские и оперативники регионального УФСБ.

В квартире у пенсионера изъяли три сигнальных пистолета, которые переделаны для стрельбы боевыми патронами, а также несколько десятков патронов различного калибра и револьвер.

Ведется расследование. Подозреваемомый обременен подпиской о невыезде.

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