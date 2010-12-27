Один из обвиняемых умер в больнице УФСИН еще до суда.

В Петербурге будут судить преступников, которые убили двух женщин 17 лет назад. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК по Петербургу.

Следствием собрана достаточная доказательственная база в связи с чем, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу говорится в сообщении

По версии следствия, летом 2002 года Ромицын вмести с Горбулей и Титаренко проникли в чужую квартиру из-за крупной суммы денег. В последствии была убиты две женщины. Так, хозяйку жилплощади заманили в ванную комнату, где жестоко избили и требовали сказать, где лежат деньги, а после ее утопили.

В итоге злоумышленники похитили около 200 тысяч рублей и скрылись с места. Перед побегом Титаренко поджог квартиру.

Отметим, что один из обвиняемых умер в больнице УФСИН еще до суда.

В данный момент дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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