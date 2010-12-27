Напомним, что утром 13-го октября 65-летняя пассажирка упала с трапа на Московском вокзале. Проводница этого вагона выплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.

Петербургский суд прекратил уголовное дело против проводницы, из-за которой 65-летняя пассажирка упала с трапа на Московском вокзале. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба городских судов.

Проводница Наталья Щербакова полностью признала свою вину, и принесла потерпевшей извинения. Обвиняемая выплатит штраф в размере 7 тысяч рублей.

Напомним, что утром 13-го октября 65-летняя пассажирка упала с трапа на Московском вокзале. В результате падения пострадавшая получила ушиб грудной клетки. После оказания первой медицинской помощи женщину с удовлетворительным состоянием отправили домой.

По данным следствия, пенсионерка при выходе из вагона поезда на Московском вокзале наступила на трап, предназначенный для перехода пассажиров на перрон, после чего упала между вагоном и перроном вместе с трапом.

РЖД оплатило лечение женщине, которая упала с трапа на Московском вокзале. Кроме того, пострадавшая 3 недели проходила реабилитацию в ведомственной клинике РЖД.

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