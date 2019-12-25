Петербургские пограничники пресекли две незаконные попытки побега через границу

Граждане из Западной Азии решили бежать в Финляндию.

Сотрудники пограничного управления ФСБ по Петербургу и Ленобласти на прошлой неделе пресекли две попытки незаконного пересечения государственной границы страны. Как рассказали в пресс-службе ведомства, в Выборгском районе выявили трех иностранцев из Западной Азии, решивших сбежать из России в обход пунктов пропуска.

Отмечается, что при себе граждане 1989, 1992 и 1998 годов рождения имели рюкзаки с продуктами, теплой одеждой и средствами гигиены. В разговоре с пограничниками иностранцы настаивали, что приехали с туристической целью, но в конце концов чистосердечно признались в запланированном побеге. Выяснилось, что один из нарушителей вел переписку с гражданкой Финляндии, которая пообещала помочь с получением гражданства своей страны.

Всех задержанных привлекли к административной ответственности, двоих принудительно выдворили за пределы страны. В ведомстве отметили, что территория региона по-прежнему остается для выходцев из стран Ближнего Востока, Азии и Африки некоей транзитной зоной для попыток незаконного побега в страны Европейского союза.

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Фото: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по СПб и ЛО