Петербургское метро в "Ночь музеев" будет круглосуточным

На ночное время также закроют вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станции "Площадь Александра Невского 2","Технологический институт 1", "Спасская" и "Достоевская".

Метро в "Ночь музеев" в Северной столице будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки.

В ночь с 19 на 20 мая в Петербурге будут работать все станции метро, кроме вестибюля 1 "Проспекта Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина" и вестибюля 1 станции "Московская".

На ночное время также закроют вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станции "Площадь Александра Невского 2","Технологический институт 1", "Спасская" и "Достоевская".

Фото: Петербургский метрополитен / ВКонтакте.