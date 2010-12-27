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Петербургское метро в "Ночь музеев" будет круглосуточным
Сегодня, 17:20
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alexandra08
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Петербургское метро в "Ночь музеев" будет круглосуточным

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На ночное время также закроют вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станции "Площадь Александра Невского 2","Технологический институт 1",  "Спасская" и "Достоевская". 

Метро в "Ночь музеев" в Северной столице будет работать круглосуточно. Об этом сообщили в пресс-службе петербургской подземки. 

В ночь с 19 на 20 мая в Петербурге будут работать все станции метро, кроме вестибюля 1  "Проспекта Ветеранов", вестибюля 2 станции "Ленинский проспект", вестибюля 2 станции "Площадь Ленина" и вестибюля 1 станции "Московская".

На ночное время также закроют вестибюль 1 станции "Девяткино", вестибюль 2 станции "Невский проспект", а также станции "Площадь Александра Невского 2","Технологический институт 1",  "Спасская" и "Достоевская". 

Фото: Петербургский метрополитен / ВКонтакте.

Теги: метро петербурга , метро спб , ночь музеев
Категории: Новости СПб Картина дня

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