Ночь музеев в Петербурге: в музее РЖД петербуржцы увидят "растопленный" паровоз

Впервые в "Ночь музеев" можно будет заглянуть в архив кинофотофонодокументов.

В Северной столице с 19 по 20 мая пройдет Ночь музеев. С 6 вечера до 6 утра более 110 музеев, галерей, библиотек, выставочных залов будут открыты для петербуржцев.

В этом году Ночь музеев носит название - "Метаморфозы". Гостям выставок покажут произведения искусства, изменившие взгляды на мир. Петербуржцы услышат истории о необычных приключениях экпонатов и узнают о науных отрытиях, которые изменили окружающую реальность. Более 50 музеев будут работать вечером - с 18.00 - 23.00. Любители ночных прогулок смогут продолжить поход по выставкам до 6 утра.

Впервые в "Ночь музеев" можно будет заглянуть в архив кинофотофонодокументов. Работники центра подготовили для гостей выставку "Архивные собрания на рубеже веков" и опубликовали документы, связанные с историей футбола. В музее РЖД петербуржцы увидят "горячий" - растопленный паровоз, а в пространстве порт "Севкабель" покажут советские автобусы, которые после ремонта обрели вторую жизнь.

Метро на одну ночь станет круглосуточным, а также в городе будут курсировать 8 автобусов, которые соединят несколько "музейных маршрутов". Стоимость единого билета - 400 рублей.

Фото: Ночь музеев / ВКонтакте, Порт "Севкабель" / ВКонтакте.