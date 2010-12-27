Водителям разрешили получать транспондеры для проезда ЗСД без электронной очереди

Электронная запись в офисы продаж будет существовать как дополнительный сервис.

Транспондеры для оплаты проезда по Западному скоростному диаметру можно будет получить без предварительной электронной записи. Об этом 28 апреля сообщили в пресс-службе "Магистрали Северной столицы".

Электронная запись в офисы продаж будет существовать как дополнительный сервис. Каждый водитель может забронировать удобный временной слот. Однако теперь получить транспондеры автомобилисты могут также лично, без электронной записи.

Напомним, что на прошлый выходных водители начали жаловаться на то, что невозможно получить транспондер для оплаты проезда по ЗСД. В пятницу 27 апреля сообщили, что электронная очередь может растянуться до июня. Наличие прибора позволяет сэкономить время проезда и деньги водителей. Тарифы для проезда без транспондеров значительно выше.

Фото: ВКонтакте.