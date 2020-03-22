Пассажиры из Петербурга встречают ночь в отеле Екатеринбурга из-за задержки рейса "Уральских авиалиний"

Пассажирам причину задержки не назвали, "ничего не объяснили, и представитель компании к нам не выходил".

В воскресенье, 1 августа, стало известно, что рейс "Уральских авиалиний" из Читы в Петербург задержали более чем на 7 часов. Об этом сообщили читатели Piter.tv. По словам читательницы, рейс постепенно переносили: сначала он задержался на три часа, затем на пять. Пассажирам причину задержки не назвали, "ничего не объяснили, и представитель компании к нам не выходил".

Сесть самолет должен быть в пересадочном пункте в Москве – сообщают читатели. Позже выяснилось, что они сели в Екатеринбурге, но за воскресенье из города они не вылетят: рейс перенесли на утро понедельника. Туристов доставили в отель "Атлантик" с горячим питанием и прохладительными напитками.

Официальной информации от представителей авиалиний пока не поступало.

Ранее мы сообщали, что похожий случай произошел с петербургскими туристами в Шардже, их обслуживала авиакомпания "Россия".

Фото: Piter.tv