В Петербурге 20 спортивных школ получат поддержку от правительства

Часть денег будет направлена на покупку спортивного инвентаря, а другая — на поддержку организаций, воспитывающих спортсменов для сборных России.

В Смольном подписали два соглашения о частичном финансировании спортивных школ из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Администрации Петербурга.

Первое соглашение направлено на господдержку спортшкол, которые готовят резерв для сборных России. За счет этих средств будет профинансировано 15 учреждений. Размер выплат до 2021 года составит 48 941 300 рублей. Среди обладателей субсидии: Санкт-Петербургское училище олимпийского резерва № 2, СШОР по конному спорту и современному пятиборью, СШОР по фигурному катанию на коньках, СШОР "Комета" и другие.

Второе соглашение касается пяти школ олимпийского резерва. Они получат деньги из федерального бюджета на покупку спортивного инвентаря. Это СШОР "Школа высшего спортивного мастерства по зимним видам спорта", ШОР "Школа высшего спортивного мастерства по велосипедному спорту", СШОР "Звездный лед", СШОР по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью и СШОР "Невские звезды". Они получат субсидии в размере 18 909 200 рублей.

Ранее мы писали, что врио губернатора Петербурга скорректировал программу развития города, выделив средства на строительство детских садов, школы и социального центра.

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