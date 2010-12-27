Беглов скорректировал программу развития города, выделив средства на строительство детских садов, школы и социального центра

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал указ создании на территории города семи детских садов, школы и центра социального обслуживания местного населения. Согласно постановлению Правительства Северной столицы, деньги на данные нужды будут выделены из городского бюджета.
Таким образом, чиновники скорректировали государственную программу "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга". Документация закрепляет финансирование проектов на 2019-2021 годы. В общей Смольный планирует потратить на целевые средства в 2019 году 45,8 миллиардов рублей.
Фото: Piter.tv
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