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Беглов скорректировал программу развития города, выделив средства на строительство детских садов, школы и социального центра
Сегодня, 7:14
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lesjasap

Беглов скорректировал программу развития города, выделив средства на строительство детских садов, школы и социального центра

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Город выделит средства на социально значимые для населения объекты.

Временный градоначальник Петербурга Александр Беглов подписал указ  создании на территории города семи детских садов, школы и центра социального обслуживания местного населения. Согласно постановлению Правительства Северной столицы, деньги на данные нужды будут выделены из городского бюджета.

Таким образом, чиновники скорректировали государственную программу "Экономическое и социальное развитие территорий Санкт-Петербурга". Документация закрепляет финансирование проектов на 2019-2021 годы. В общей Смольный планирует потратить на целевые средства в 2019 году 45,8 миллиардов рублей.

Фото: Piter.tv

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Теги: александр беглов, программа развития санкт-петербурга
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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