Подростки в Петербурге больше не смогут покупать вейпы

Депутаты обсудили данный законопроект.

В Петербурге депутат разработали законопроект, согласно которому несовершеннолетние больше не смогут посещать места продажи электронных систем доставки никотина, жидкостей для электронных систем доставки никотина. Об этом сообщил депутат Ивченко.

В обсуждении законопроекта было отмечено, что редко можно найти магазин, где продаются только электронные сигареты. Депутат Денис Четырбок отметил, что запрет будет касаться только вейк-шопов. Но с остается открытым вопрос, касающийся стоек в торговых центрах, где по больше степени и продают соответствующие товары.

Инициатива прошла первое чтение в ЗакСе.

Фото: Piter.TV