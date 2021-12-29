Учащимся 9 класса в Петербурге разрешили пройти собеседование по русскому онлайн

Сейчас учителя опрашивают школьников, каким образом они будут сдавать экзамен.

Петербургским девятиклассникам разрешили пройти итоговое собеседование по русскому языку в дистанционном формате. Сейчас учителя опрашивают школьников, каким образом они будут сдавать экзамен. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета по образованию.

У школьников есть выбор, они также могут сдать экзамен в очном формате. За сутки ответственный организатор проинформирует каждого ученика о времени начала итогового собеседования при дистанционном формате и графике прихода в школу при очном.

Экзамен по русскому языку состоится в среду, 9 февраля. Он будет состоять из четырех частей: чтение текста, пересказ с включением дополнительной информации, монолог по выбранной теме и диалог с собеседником по теме монолога. Чтобы получить зачет, девятиклассникам необходимо набрать 10 баллов из 20 возможных. Пересдача запланирована на 9 марта и 16 мая.

Ранее мы писали, что школы Петербурга перевели на смешанный формат обучения.

Фото: pexels.com