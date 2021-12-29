Школы Петербурга перевели на смешанный формат обучения

Во всех школах Петербурга ввели смешанный формат обучения. Ученики младших классов продолжают посещать учебные заведения, но по желанию родителей их могут перевести на комбинированный режим. Отказать в этом школы не имеют права. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного сегодня, 5 февраля.
Старшеклассники и учащиеся колледжей до 13 февраля получают знания дистанционно. Сейчас около 6 тыс. учащихся занимаются удаленно. Ограничение касается именно государственных учреждений.
Ранее на Piter.tv: учащимся начальных классов в Ленобласти изменили даты внеплановых каникул.
Фото: Pexels
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