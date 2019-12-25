Петербургский завод Nissan приступил к работе после каникул

Каникулы начались 17 июля.

В понедельник, 3 августа, петербургский автозавод Nissan возвращается к работе после традиционного летнего отпуска, который начался 17 июля. Во время каникул на заводе налаживали работу оборудования.

В первом полугодии Nissan выпустил 19 560 автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом текущая цифра соответствует планам компании в период карантина.

На петербургском заводе за полгода было произведено 16013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.

За полгода в России стало на 228 автодилеров меньше.

Фото: Piter.TV