Петербургский завод Nissan приступил к работе после каникул

В понедельник, 3 августа, петербургский автозавод Nissan возвращается к работе после традиционного летнего отпуска, который начался 17 июля. Во время каникул на заводе налаживали работу оборудования.
В первом полугодии Nissan выпустил 19 560 автомобилей, что на 39% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. При этом текущая цифра соответствует планам компании в период карантина.
На петербургском заводе за полгода было произведено 16013 кроссоверов Nissan Qashqai, X-Trail и Murano.
За полгода в России стало на 228 автодилеров меньше.
Фото: Piter.TV
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все